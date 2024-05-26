Ереван, 26 мая, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Претендент на пост премьер-министра Армении, архиепископа Армянской апостольской церкви Баграт (Галстанян) заявил, что после митинга планирует встретиться с действующим главой правительства Николом Пашиняном.

Александр Патрин/ТАСС Архиепископ Баграт Галстанян

«Приглашаю Никола Пашиняна: приходи на встречу с народом не только как деятель, но и как мужчина. Если не придёшь, параллельно с закончившейся правовой легитимностью ты не имеешь также и моральной легитимности. С этой площади я пойду к правительственным дачам, ожидая встречи с тобой», — сказал он.

Сообщается, что архиепископ попросил католикоса Гарегина II отстранить его от служения ввиду намерения баллотироваться на пост премьера Армении.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая армянская оппозиция в ходе митинга в центре Еревана выдвинула его на пост премьер-министра страны. Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

9 мая архиепископ Баграт дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну час на то, чтобы объявить об отставке. По его мнению, в Армении сейчас нет власти ни с правовой, ни нравственной точки зрения, и Пашинян проживает последние дни своей политической жизни.

В ответ спикер парламента Армении Ален Симонян призвал обложить церковь налогами. Пашинян же заявлял, что Армянская апостольская церковь «с исторических времён» является агентом влияния, и пообещал «решить вопрос» с этой религиозной организацией в течение двух-трёх месяцев.