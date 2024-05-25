Ереван, 25 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил, что премьер-министру страны Николу Пашиняну недолго осталось находиться у власти.

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«Говорю отчётливо, ты (Пашинян) проживаешь последние дни своей политической жизни. Запомни это хорошо», — сказал он журналистам.

По его словам, скоро «будет положен конец беззакониям, нарушениям конституции и Пашинян понесёт полную ответственность».

Он добавил, в Армении нет власти как таковой, с правовой и нравственной точек зрения.

Как передавало ИА Регнум, движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

9 мая архиепископ Баграт дал Пашиняну час на то, чтобы объявить о своей отставке. Пашинян это требование проигнорировал. 21 мая спикер парламента Армении Ален Симонян призвал обложить церковь налогами.

Сам Пашянин заявил, что Армянская апостольская церковь «с исторических времён» является агентом влияния. Говоря на заседании парламента о митингах оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», он пообещал оперативно «решить вопрос».