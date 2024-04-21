Ереван, 21 апреля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Участники акции протеста в Тавушской области Армении заблокировали участок автотрассы между сёлами Воскепар и Киранц, а также заявили, что останутся на указанном участке дороги на ночь.

Асатур Есаянц/ Sputnik/РИА Новости

«На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», — сообщила 21 апреля радиостанция «Sputnik Армения».

Собравшиеся выступают против передачи Азербайджану нескольких сёл, которые находятся в этом регионе. Протесты начались в области 20 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинянвстретился с жителями приграничной территории в Тавушской области. Глава правительства объяснил им, почему Еревану следует согласиться на территориальные уступки.

Один из жителей на встрече назвал это решение неверным. В ответ премьер-министр отметил, что, если Армения не согласится, от вскоре начнётся война.

19 апреля в МИД Армении проинформировали о том, что в ходе армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ было предварительно согласовано прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населёнными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

20 апреля Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о делимитации и демаркации границы. Он отметил, что, когда эти процессы завершатся, российские пограничники покинут приграничную зону в Тавушской области.