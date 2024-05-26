Львов, Украина, 26 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Из получивших повестку украинцев в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) приходят только два процента. Об этом сообщил сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Из 100 процентов получивших повестки людей приходят всего два процента», — рассказал в интервью «Эспрессо» Гренюх.

Вместе с тем он подчеркнул, что считает правильным ужесточение мер по мобилизации. Свою позицию он объяснил тем, что тем военным, которые находятся в зоне боевых действий по 2-3 года, нужна замена.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон, устанавливающий новые правила мобилизации и предполагающий в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, закон вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления в силу закона об ужесточении мобилизации улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, кратно участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчёркивал, что закон фактически лишил украинских мужчин призывного возраста всех прав. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, закон о мобилизации является актом геноцида украинцев.