Ереван, 21 мая, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал обложить церковь налогами на фоне протестов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт (Галстанян).

Артем Геодакян/ТАСС

«Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги», — сказал он на заседании правительства.

Также он призвал пересмотреть с юридической точки зрения, что «делает священника, которому целуют ручки, выше, чем обычного бизнесмена, который платит налоги».

Как передавало ИА Регнум, движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. Позже, 23 апреля, в правительстве Азербайджана сообщили, что на границе установлен первый столб.

27 апреля протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов.

9 мая лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт (Галстанян) дал Пашиняну час на то, чтобы объявить о своей отставке.