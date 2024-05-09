Ереван, 9 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен в течение часа объявить о своей отставке, заявил 9 мая на митинге в Ереване лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт (Галстанян).

Александр Патрин/ТАСС Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт (Галстанян)

Участие в митинге принимают несколько тысяч человек.

«Никол Пашинян! Даю час, чтобы вы ушли в отставку. Я готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки», — заявил архиепископ.

Митинг оппозиции проходит на площади Республики в Ереване. Его участники протестуют против решения властей Армении провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля протестующие против делимитации границы и передачи Баку нескольких приграничных населённых пунктов перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов. Утром 28 апреля 20 человек перекрыли дорогу Ереван — Гюмри в знак протеста. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение по трассе.

Пашинян 18 апреля провёл встречу с жителями приграничной территории в Тавушской области, заявив, что Еревану нужно было согласиться на территориальные уступки, потому что в противном случае в регионе началась бы война.

Президент России Владимир Путин, ранее комментируя переход Нагорного Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана, и не известил об этом Москву.