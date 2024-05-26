Москва, 26 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же, заявил 26 мая министр финансов Антон Силуанов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так он ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина пояснить, как будет действовать подписанный президентом Владимиром Путиным указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США. Запись разговора опубликована в Telegram-канале Зарубина.

«Если у нас забирают наше имущество, деньги, те резервы, которые западные страны хотят либо забрать, либо использовать доходы (от этих средств. — Прим. ред.), мы действуем абсолютно точно так же. Забираем все те активы, которые есть у западных стран здесь, в России», — отметил министр.

Россия не инициировала эти процессы, но ответит симметрично, в логике решений самого Запада, подчеркнул Силуанов. Отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли превентивные изъятия средств, министр отметил, что РФ будет отвечать на конкретные действия недружественных стран.

«Если будет конкретное решение и действие со стороны западных стран недружественных — мы будем тогда применять все механизмы, которые у нас есть. Будем отвечать тем же», — сказал Силуанов.

Как передавало ИА Регнум, президент России своим указом разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США. Российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба. Если заявление будет принято, суд направит документы в комиссию по контролю за иностранными инвестициями. Комиссия выявит соразмерное имущество, принадлежащее США или лицам США, и если будет утверждено, что гражданин РФ был лишён своего имущества в США необоснованно, то ему будет передано соответствующее имущество США или лиц США.

В апреле 2023 года Владимир Путин также подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.