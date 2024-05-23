Москва, 23 мая, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Глава государства поручил правительству установить такой порядок. Президент разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.

«Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством Российской Федерации, с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединённых Штатов Америки и о компенсации ущерба», — сказано в тексте указа.

Если заявление будет принято, суд направит документы в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Комиссия выявит соразмерное имущество, принадлежащее США или лицам США, в виде движимого, недвижимого имущества, ценных бумаг, имущественных прав и др. Если будет утверждено, что гражданин РФ был лишён своего имущества в США необоснованно, то ему будет передано соответствующее имущество США или лиц США.

Правительство должно обеспечить внесение соответствующих изменений в законы в четырёхмесячный срок. Указ вступает в силу со дня публикации.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.

Российский ответ на закон США о конфискации российских активов может быть асимметричным, но не менее болезненным, заявил 27 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество в том числе частных лиц США, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права), объяснил он.