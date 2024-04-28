Москва, 28 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, заявил 28 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков назвал такие планы Запада опасным прецедентом.

«Если это произойдёт, если будет создан такой опасный прецедент, это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — сказал пресс-секретарь президента.

Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, и восстанавливать её придётся десятилетиями, подчеркнул Песков. Иностранные инвесторы, в том числе иностранные государства, будут после такого возможного решения «десять раз думать», перед тем как вкладывать деньги на Западе, отметил он.

«Надёжность исчезает за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение. Восстанавливается десятилетиями, а то и больше», — сказал пресс-секретарь президента.

Россия в случае принятия Западом такого решения будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, отметил Песков. Также он напомнил, что в России тоже есть западные средства.

Как передавало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима, а министр финансов США Джанет Йеллен назвала конфискацию Западом замороженных российских активов оправданной мерой в рамках международного права. Замглавы МИД Сергей Рябков ранее отмечал, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что полностью симметричный ответ на возможное похищение США российских ценностей невозможен из-за отсутствия в стране значимого количества американского государственного имущества. Россия может дать только асимметричный ответ, который будет не менее болезненным, например обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России, предложил Медведев.

Запад хочет украсть у России её средства и имущество, и на это необходимо отвечать, РФ должна возмещать убытки, которые страна несёт в результате незаконных действий других государств, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Никита Ляховецкий.