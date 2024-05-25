Лондон, 25 мая, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) будут мешать финансовым организациям оказывать России помощь в обходе западных санкций, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи министров финансов стран G7.

U.S. Department of State

«Мы будем противодействовать попыткам уклониться от санкций или обойти их, в том числе через содействие закупкам российской оборонной промышленности со стороны финансовых институтов», — сказано в заявлении.

Кроме того, страны G7 пообещали ужесточать режим соблюдения потолка цен на российскую нефть и вводить санкции против тех, кто участвует в «обманных практиках» при транспортировке нефти из РФ.

Ранее стало известно, что страны G7 поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что западные санкции принесли обратный результат, а экономика России растёт. Путин также подчёркивал, что антироссийские санкции вводили, чтобы разрушить страну изнутри, но этого не случилось. Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые, заявил Путин 24 мая на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития РФ, отмечал пресс-секретарь.