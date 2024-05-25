Турин, Италия, 25 мая, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Страны-участницы «Большой семёрки» (G7) пообещали продолжить санкционное давление на Россию, включая сферу доходов от продажи энергоресурсов. Об этом говорится в коммюнике группы.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов России <…> в том числе продолжению введения мер против доходов России от энергетики и будущих добывающих мощностей», — сказано в документе.

Вместе с тем отмечается, что главы Минфинов и ЦБ «Большой семёрки» пообещали «удвоить» усилия по исключению случаев, когда компании и финансовые институты из стран G7 не были причастны к обходу антироссийских санкций.

Как предавало ИА Регнум, ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности Москвы справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что западные санкции принесли обратный результат, а экономика России растёт. Глава государства напомнил, что антироссийские санкции вводили, чтобы разрушить страну изнутри, но этого не случилось.

Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые, заявил Путин 24 мая на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.