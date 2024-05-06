Москва, 6 мая, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны растёт, заявил 6 мая на встрече с правительством России президент Владимир Путин.

В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых, напомнил глава государства. Оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, сказал также президент.

«То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, было направлено на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но и прежде всего экономически: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось», — заявил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая президент проводит последнюю перед своей инаугурацией встречу с уходящим в отставку правительством. Глава государства поблагодарил министров за совместную работу.

25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин заявил, что власти видят и прекрасно понимают имеющиеся угрозы в экономике страны, но уверены в их преодолении.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются, а статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, сказал также глава государства. ВВП в январе–феврале вырос в годовом выражении на 6%, по итогам года рост может составить более 3%, отметил он.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В январе 2024 года президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.