Лондон, 25 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Венгрия мешает Евросоюзу изъять прибыль с замороженных активов России на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

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В материале сказано, что большинство стран-участниц ЕС согласились предоставлять Украине по два миллиарда евро в год, изъятых из замороженных активов России, которые хранятся на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear, однако Венгрия проголосовала против.

«На данный момент они блокируют всё, что связано с военной поддержкой Украины», — приводит издание слова источника.

Вместе с тем, по данным издания, Брюссель предложил Будапешту механизм, при котором его доля заблокированных активов не была бы направлена на покупку вооружений. При этом, согласно информации источника газеты, решение будет найдено до июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 мая американская газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена предложила создать новую финансовую организацию для помощи Украине за счёт доходов от замороженных российских активов.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все споры и претензии должны решаться в судебном порядке на основе законов и правил, которые являются одинаковыми для всех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что коллективный Запад украл у России многие активы. Он предупреждал, что страны ЕС, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями.