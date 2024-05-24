Нью-Йорк, США, 24 мая, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена предложила создать новую финансовую организацию для помощи Украине за счёт доходов от замороженных российских активов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Администрация президента США Джо Байдена предложила создать новый финансовый инструмент, который в краткосрочной перспективе предоставит Киеву ожидаемую многолетнюю прибыль от российских активов», — говорится в материале.

Издание уточняет, что речь идёт о финансовой организации, которой страны Запада будут давать взаймы средства для передачи их Украине в качестве грантов. Доходы от российских активов же будут использоваться в качестве выплат этим странам за предоставленные кредиты.

Для осуществления этого плана, указывается в статье, ЕС придётся внести правки в своей проект по передаче доходов от активов непосредственно Киеву.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все споры и претензии должны решаться в судебном порядке на основе законов и правил, которые являются одинаковыми для всех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что коллективный Запад украл у России многие активы. Он предупреждал, что страны ЕС, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями.