Брюссель, 25 мая, 2024, 09:02 — ИА Регнум. НАТО может применить пятую статью Североатлантического договора в случае серьёзной кибератаки на одну из стран, что будет означать коллективную оборону. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Economist, опубликованном 24 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно пятой статье, другие государства НАТО в рамках помощи союзнику могут предпринимать «действия, которые сочтут необходимыми», в том числе военные. Столтенберг, отмечает издание, «предупредил Россию» о возможном ответе на массированные кибернападения.

«Если ситуация будет масштабной… тогда мы можем задействовать статью 5 и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», — приводит журнал слова генсека альянса.

В том же интервью Столтенберг призвал западных союзников Киева подумать над отменой ограничений, которые не позволяют наносить удары с Украины по российской территории их оружием. Он отметил, что Украине очень трудно защищаться сейчас, когда российские войска продвигаются в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее страны альянса, в том числе Германия и Чехия, обвинили Россию в совершении «злонамеренных и гибридных» акций, в числе которых «кампании по дезинформации, кибератаки» и другие «гибридные операции», но никаких доказательств не привели. В НАТО пригрозили коллективным и индивидуальным ответом на такие «угрозы».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 14 мая, что Кремль решительно отвергает все заявления о «причастности» России к кибератакам на страны ЕС. Все обвинения носят абсолютно безосновательный характер, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 мая назвала безосновательными обвинения в адрес Москвы в кибератаках. Она отметила, что эти заявления нельзя проверить, так как российской стороне не представили никаких доказательств.