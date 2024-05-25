Москва, 25 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 25 мая уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны (МО) России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Кроме того, военные перехватили ещё один дрон ВСУ над Курской областью.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области», — написало ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая мэр Елабуги проинформировал о том, что в Елабужском районе Татарстана обезвредили дрон самолётного типа. На территории региона ограничивалась работа двух аэропортов — в Казани и Нижнекамске.

В ночь с 23 на 24 мая в небе над Крымом силы ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, а над над территорией Белгородской области — уничтожили два беспилотника. Кроме того, в акватории Чёрного моря российская морская авиация обнаружила и уничтожила три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.