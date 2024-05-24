Москва, 24 мая, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Российские военные сбили над Крымом ночью 24 мая три оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщило Минобороны России.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

Их уничтожили силами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в Белгородской области удалось обезвредить два беспилотных летальных аппарата (БПЛА).

«Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 23 на 24 мая ВСУ нанесли ракетный удар по территории Крыма. Ударам подверглись Симферопольский район и пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты. В результате нападения погибли два человека.

Местный житель Николай Удовиченко в беседе с «Известиями» уточнил, что погибшими стали двое строителей, которые возвращались домой после работы. Он отметил, что после удара на месте образовалась воронка.