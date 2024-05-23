Елабужский район, Татарстан, 23 мая, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Елабужском районе Татарстана сбили беспилотник, сообщил 23 мая мэр Елабуги Рустем Нуриев, передают 23 мая «Вести».

Иван Шилов ИА Регнум

Разрушений на земле, по предварительным данным, нет, отметил мэр.

Министерство обороны позднее сообщило, что над территорией Татарстана был уничтожен беспилотник самолётного типа.

«Около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 23 мая временно ограничивалась работа двух аэропортов на территории Татарстана — Казани и Нижнекамска. Это было связано с мерами безопасности, сообщила Росавиация.

Также сообщалось, что на ряде предприятий Нижнекамска проводятся мероприятия для обеспечения безопасности. Их проведение обусловлено сообщениями «о возможном возникновении нештатной ситуации», заявила мэрия.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что средства ПВО перехватили несколько воздушных целей, летевших на областной центр со стороны Украины. Снаряды упали на территории двух детских лагерей, в одном из них была повреждена хозяйственная постройка, в другом — поле на стадионе.

Средства ПВО Вооружённых сил России за минувшие сутки сбили 53 беспилотника ВСУ и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило 23 мая Министерство обороны. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили несколько управляемых авиабомб, противорадиолокационных ракет и снарядов реактивных систем залпового огня.