Казань, 23 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Аэропорт Казани 23 мая временно приостановил работу для обеспечения безопасности полётов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

РИА Новости/Максим Богодвид

Ограничения были введены около 11:30 мск.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 МСК», — написал Кореняко в своём Telegram-канале.

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая является главным приоритетом, добавил представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая аэропорты Нижнекамска и Казани временно приостановили приём и отправку рейсов. Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Татарстана. Дежурные силы ПВО сбили дрон самолётного типа в 07:30 мск 15 мая. Ограничения работы аэропортов были сняты.

19 апреля аэропорт Владикавказа временно приостанавливал работу из-за повреждения взлётно-посадочной полосы (ВПП) ударом молнии. На ВПП образовались ямы, начались работы по устранению повреждений. Из-за временной приостановки работы воздушной гавани на запасные аэропорты были отправлены два рейса.