В Чёрном море ВС России уничтожили безэкипажные катера ВМС Украины
В акватории Чёрного моря ВС РФ уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины
Москва, 24 мая, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России ночью 24 мая обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
Цели обезвредила морская авиация российского Черноморского флота (ЧФ).
«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Катера следовали в направлении Крымского полуострова.
Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Минобороны России обнародовало видео, на котором показаны кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море. Благодаря успешным действиям экипажа вертолёта дрон удалось уничтожить, его боевая часть сдетонировала.