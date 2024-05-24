Москва, 24 мая, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России ночью 24 мая обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Надводный дрон ВСУ

Цели обезвредила морская авиация российского Черноморского флота (ЧФ).

«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Катера следовали в направлении Крымского полуострова.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Минобороны России обнародовало видео, на котором показаны кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море. Благодаря успешным действиям экипажа вертолёта дрон удалось уничтожить, его боевая часть сдетонировала.