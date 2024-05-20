Тегеран, 20 мая, 2024, 08:43 — ИА Регнум. В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек, передаёт агентство Mehr.

Zuma/TASS Ибрагим Раиси

«Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших», — говорится в сообщении.

Также на борту воздушного судна находились имам города Тебриз Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолёта и охранник, все они погибли.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находился Эбрахим Раиси, потерпел жёсткую посадку возле границы Ирана с Азербайджаном. Это произошло в горной труднодоступной местности, что осложнило проведение поисковой операции.

Сразу после ЧП помощь в рамках поисково-спасательной операции Ирана предложила Москва. Президент России Владимир Путин поручил направить в Иран группу спасателей МЧС РФ с оборудованием для содействия.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Телеканал Press TV опубликовал видеозапись с места ЧП. На кадрах можно увидеть хвостовую часть судна, которая оторвалась от него.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о том, что иранский президент Эбрахим Раиси погиб в результате ЧП с вертолётом.