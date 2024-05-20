Вашингтон, 20 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Администрация Белого дома назвала нелепыми обвинения Ирана в том, что Соединённые Штаты причастны к гибели президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Alex Proimos

«Это нелепо», — так прокомментировал неназванный чиновник Белого дома обвинения в адрес Вашингтона.

До этого иранское агентство ISNA сообщило, что экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал США одним из виновников авиакатастрофы с Раиси. Свою точку зрению Зариф обосновал введёнными Вашингтоном санкциями против Тегерана, которые касаются обслуживания самолётов и приобретения авиационных запчастей из-за рубежа.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансуриподтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Вечером 20 мая на место авиакатастрофы с вертолётом Раиси прибыла комиссия по расследованию. Перед этим начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери распорядился создать комиссию по расследованию причин крушения.

Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.