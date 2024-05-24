Минск, 24 мая, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Развитие логистики относится к одним из безусловных приоритетов, оно необходимо для бесперебойной работы российских и белорусских предприятий, поставок их продукции третьим странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 24 мая на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в расширенном составе в Минске.

Sputnik/РИА Новости

«Я согласен с Александром Григорьевичем и в том, что на сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт», — сказал Путин.

Он пояснил, что говорит о восстановлении и создании новых цепочек поставок и взаимопомощи для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий в обеих странах. Эта работа ориентирована не только на свои рынки, но и на рынки третьих государств, которые хотят работать с Москвой и Минском.

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Путин также подчеркнул, что сотрудничество в сфере высоких технологий относится к приоритетам для Москвы и Минска, так как это отрасль будущего. Россия и Белоруссия обладают в этой сфере неплохим потенциалом и должны помогать друг другу развиваться, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России находится в Минске с официальным двухдневным визитом. Сначала Путин и Лукашенко провели переговоры в узком составе, они продлились около двух часов. С российской стороны в них приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также министры обороны и иностранных дел Андрей Белоусов и Сергей Лавров.

Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые, заявил в ходе переговоров Путин. Он лидер высоко оценил развитие экономик обеих стран, отметив, что результаты говорят сами за себя. Белоруссия уверенно себя чувствует, уверенно стоит на ногах, развивается, констатировал он.

В начале расширенных переговоров Путин отметил, что Россия и Белоруссия достигли определённых договорённостей в энергетической сфере, а это одно из важнейших направлений взаимодействия стран.