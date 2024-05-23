Москва, 23 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 мая встретится с королём Бахрейна, а вечером отправится в Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин (справа) и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

По словам представителя Кремля, сначала Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа проведут беседу в узком составе. Затем запланированы переговоры в составе делегаций, которые пройдут в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По итогам ожидается подписание документов.

Вечером ожидаются контакты Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, куда глава Российского государства прибудет с официальным визитом по приглашению белорусской стороны, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Россия добилась выдающегося прогресса в экономике. Страна играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности, говорится в заявлении короля Бахрейна, распространённом по прибытии монарха в Москву.

20 марта король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. В беседе стороны подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных сферах — от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности.