Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с королём Бахрейна
Песков: Путин после переговоров с королём Бахрейна отправится в Минск
Москва, 23 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 мая встретится с королём Бахрейна, а вечером отправится в Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, сначала Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа проведут беседу в узком составе. Затем запланированы переговоры в составе делегаций, которые пройдут в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По итогам ожидается подписание документов.
Вечером ожидаются контакты Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, куда глава Российского государства прибудет с официальным визитом по приглашению белорусской стороны, добавил Песков.
Как сообщало ИА Регнум, король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
Россия добилась выдающегося прогресса в экономике. Страна играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности, говорится в заявлении короля Бахрейна, распространённом по прибытии монарха в Москву.
20 марта король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. В беседе стороны подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных сферах — от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности.