Минск, 24 мая, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия достигли определённых договорённостей в энергетической сфере, сообщил 24 мая президент РФ Владимир Путин.

cis. minsk. by

Глава российского государства 23–24 мая посещает Белоруссию с официальным визитом. Вечером 23 мая состоялись краткие переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в минском аэропорту.

24 мая лидеры провели переговоры в узком составе, они длились около двух часов. Затем к президентам присоединились члены делегаций.

Путин отмечал, что перед вылетом в Минск обсудил с правительством РФ все аспекты сотрудничества России и Белоруссии, а также отметил, что в ходе переговоров с Лукашенко будут обсуждаться в том числе вопросы безопасности и, в частности, учения по применению тактического ядерного оружия.

В своём выступлении на переговорах президент России отметил рост экономик и РФ, и Белоруссии, а также заявил высококачественные белорусские сельхозтовары популярны на российском рынке. Также Путин поддержал идею Лукашенко о необходимости совершенствовать российско-белорусские логистические цепочки. Лукашенко в свою очередь заявил, что Путин принял решение по согласованию цен на нефть и газ для Белоруссии.

Новость дополняется.