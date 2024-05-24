Путин отметил рост экономик России и Белоруссии
Минск, 24 мая, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 24 мая высоко оценил развитие экономики России и Белоруссии.
«В целом, работа по-моему у нас идёт на хорошем уровне, если говорить про экономику. И результаты экономического развития говорят за себя», — сказал глава российского государства в начале переговоров.
Путин поздравил Лукашенко с достигнутым результатом.
«Беларусь уверенно себя чувствует, уверенно стоит на ногах, экономика развивается», — констатировал он.
Встреча лидеров проходит во Дворце Независимости. После неё запланированы переговоры в расширенном составе делегаций.
Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом 23 мая. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.
Путин и Лукашенко проводили переговоры в Москве 8 и 9 мая. Президент Белоруссии приезжал в российскую столицу для участия в параде Победы и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров затянулась до трёх часов ночи, сообщал Лукашенко.