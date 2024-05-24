Минск, 24 мая, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 24 мая высоко оценил развитие экономики России и Белоруссии.

РИА Новости/Павел Бедняков

«В целом, работа по-моему у нас идёт на хорошем уровне, если говорить про экономику. И результаты экономического развития говорят за себя», — сказал глава российского государства в начале переговоров.

Путин поздравил Лукашенко с достигнутым результатом.

«Беларусь уверенно себя чувствует, уверенно стоит на ногах, экономика развивается», — констатировал он.

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Встреча лидеров проходит во Дворце Независимости. После неё запланированы переговоры в расширенном составе делегаций.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом 23 мая. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

Путин и Лукашенко проводили переговоры в Москве 8 и 9 мая. Президент Белоруссии приезжал в российскую столицу для участия в параде Победы и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров затянулась до трёх часов ночи, сообщал Лукашенко.