Минск, 24 мая, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 мая во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил высокое качество сельхозтоваров Белоруссии и их популярность на российском рынке.

РИА Новости / Гавриил Григоров

«Мы так вскользь затронули и ещё одно направление взаимодействия: это сельское хозяйство. Это важнейшее направление. Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров», — сказал Путин на российско-белорусских переговорах в расширенном составе.

Он обратил внимание на то, что белорусская сельхозпродукция пользуется заслуженным вниманием на российском рынке.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом 23 мая. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, после чего начались переговоры в расширенном составе делегаций. Вместе с президентом России в столицу Белоруссии прибыли и ряд других руководителей, в частности, назначенный в мае министром обороны Андрей Белоусов.

В начале встречи российский лидер высоко оценил развитие экономики России и Белоруссии, поздравив Лукашенко с достигнутым результатом. Также, по его словам, Россия и Белоруссия достигли определённых договорённостей в энергетической сфере. Также Путин поддержал идею Лукашенко о необходимости совершенствовать российско-белорусские логистические цепочки.

Президент Белоруссии, в свою очередь, пригласил российского коллегу посетить Форум регионов в июне. Также Лукашенко заявил, что Путин принял решение по согласованию цен на нефть и газ для Белоруссии.