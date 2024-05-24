Москва, 24 мая, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где встретится с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Гавриил Григоров/ТАСС Министр обороны России Андрей Белоусов

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России», — сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в соцсети X (бывшая Twitter).

Ожидается, что Белоусов и Хренин примут участие в мероприятиях по плану президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 мая Путин прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Там уточнили, что в ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.

14 мая президент России подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера. Экс-министр обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Белоусов, говоря о первоочередных задачах Министерства обороны, назвал в их числе необходимость обеспечить современной военной техникой подразделения, которые участвуют в проведении специальной военной операции.

Белоусов является одним из лучших экономистов и благодаря этому сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами страны, его задача — организовать работу военного ведомства с научными центрами и производителями оборонного сектора, отмечал Владимир Путин.