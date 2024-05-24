Минск, 24 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Форум регионов в июне.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

В ходе переговоров с Путиным в расширенном составе Лукашенко отметил, что 27–28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке пройдут плановые мероприятия в рамках очередного Форума регионов.

«С большим удовольствием и вас, Владимир Владимирович, ваших коллег приглашаю на этот форум. Думаю, что ближе к этому событию договоримся в зависимости от нашей работы», — заявил Лукашенко

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 24 мая высоко оценил развитие экономики России и Белоруссии.

Российский лидер прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом 23 мая. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня.