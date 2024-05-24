Москва, 24 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — это попытка убрать неугодного либеральным элитам человека, который осмелился выступить в защиту интересов своей страны, заявил 24 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

Rafal Klimkiewicz/Global Look Press

По его словам, покушение на Фицо стоит в одном ряду с терактом в «Крокус Сити Холле». Устремления сил, стоящих за терактом, подчеркнул глава СВР, не ограничиваются СНГ.

«География их деятельности гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа», — сказал Нарышкин.

Также он напомнил, что у истоков многих радикальных движений и группировок стояли англосаксонские страны.

«Спецслужбы англосаксов не отказываются от работы с подпольными террористическими группировками», — добавил глава СВР.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандловы. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая он перенёс вторую операцию.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений.

По словам вице-спикер Национального совета Словакии Любоша Блахи, американские либеральные СМИ пытаются скрыть, что Цинтула является «политическим фанатиком», будучи «проукраинским, антитрамповским и прогрессивистским».

Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.