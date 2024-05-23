Братислава, 23 мая, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула является проукраинским, заявил вице-спикер Национального совета страны Любош Блаха.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Газета SME упрекает российские средства массовой информации, что они начали кампанию по дезинформации в отношении покушения на Роберта Фицо. В действительности дезинформацию распространяют американские либеральные медиа. SME в сегодняшней статье обращает внимание, что россияне Цинтулу называют проукраинским. В этом они полностью правы. Он был проукраинский», — написал Блаха в Telegram-канале.

Он добавил, что американские либеральные СМИ пытаются скрыть, что Цинтула является «политическим фанатиком», будучи «проукраинским, антитрамповским и прогрессивистским».

Ссылаясь на судебные документу по делу о покушении на Фицо, Блаха отметил, что нападавший «ненавидел власть во главе Фицо» за взгляды, а также за «нежелание вести войну против России».

Вице-спикер проинформировал, что стрелявший в Фицо на одном из митингов выкрикивал антиправительственные лозунги.

«Он был продуктом ненависти, которую против Роберта Фицо в течение лет распространяли СМИ и оппозиция», — добавил Блаха.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандловы. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая он перенёс вторую операцию.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений.

Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.