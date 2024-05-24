Вашингтон, 24 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Беспорядки в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах согласованы с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США с целью отвлечь президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине. Соответствующим мнением на YouTube-канале Dialogue Works поделился полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

«Подозреваю, что происходящее координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей», — сказал он.

По словам Уилкерсона, Путин не хотел бы перенаправлять силы, но если США будут так действовать у российских границ, раздувать там «восстания», «цветные революции», то ему придётся решать эти вопросы.

Многие официальные лица в Грузии тесно взаимодействуют с США, признал отставной полковник.

Как сообщало ИА Регнум, рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

В начале мая посол США в Тбилиси Робин Данниган потребовала от руководства Грузии подтвердить верность евроатлантическому курсу, поскольку решение правящей партии принять законопроект, обязывающий иноагентов отчитываться о деятельности, несовместим с заявленным стремлением республики вступить в ЕС. Дипломат отметила, что не так давно Вашингтон приглашал высокопоставленных грузинских чиновников для обсуждения стратегического партнёрства, но они ответили отказом.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС. По конституции Грузии, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если решение поддержит простое большинство депутатов.

Принятие закона об иноагентах в Грузии вынудит Вашингтон предпринять ответные меры, заявил 22 мая госсекретарь Энтони Блинкен. Эти действия противоречит желанию большинства граждан Грузии двигаться в сторону интеграции в Евросоюз, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что принятие закона — исключительно внутреннее дело Грузии.