Тбилиси, 2 мая, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Действующее руководство Грузии должно подтвердить верность евроатлантическому курсу, заявила посол США в Тбилиси Робин Данниган. Её обращение 2 мая опубликовало американское посольство в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

«Мы призываем правительство Грузии вновь подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано в Конституции Грузии», — сказала она.

По словам Данниган, США сохраняют приверженность крепким отношениям с Грузией и желают стране мира и процветания. Она также отметила, что решение правящей партии «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» принять законопроект, обязывающий иноагентов отчитываться о деятельности, несовместим с заявленным стремлением республики вступить в ЕС.

Посол также отметила, что Вашингтон недавно приглашал высокопоставленных грузинских чиновников для обсуждения стратегического партнёрства, но они отказались приехать в США.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 1 мая заявил, что Грузия рискует потерять возможность вступить в ЕС и НАТО, если в стране примут закон об иноагентах. По его словам, Тбилиси неверно интерпретирует американскую «помощь», которую США 32 года направляет международным НПО в Грузии.

Посольство США в Грузии в тот же день выступило с аналогичным заявлением. Он обвинило Тбилиси в подрыве отношений с Вашингтоном. Диппредставительство также заявило, что грузинские власти используют антизападную риторику.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах. Несогласные с этим в течение двух последних недель проводят протестные акции в Тбилиси. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут, несмотря на протесты. Он также пригрозил, что власти могут запретить партии, которые организовывают беспорядки на акциях.