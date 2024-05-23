Истра, Московская область, 23 мая, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Арендатор дома в Подмосковье, восемь жильцов которого погибли при пожаре, задержан и доставлен к следователю для допроса, сообщил 23 мая Следственный комитет.

Кадр из видео

24-летний гражданин Узбекистана, скрыв этот факт, поселил в арендованном доме нелегальных мигрантов, сказано в сообщении пресс-службы СК.

«В Истринском городском округе Московской области по подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ (садовом некоммерческом товариществе. — Прим. ред.) «Снегирь» задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан — арендатор домовладения. Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов», — заявил СК.

На месте пожара работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очаг и возможные причины возгорания, сказано в сообщении. С собственником дома, председателем СНТ и очевидцами проводятся следственные действия, отметил также СК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890713" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, пожар в СНТ «Снегирь» у деревни Падиково в Истринском районе Московской области унёс жизни восьми человек. По данным экстренных служб, причиной возгорания стал неисправный обогреватель.

Трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров загорелся около 04:00 мск. Тела шести человек спасатели обнаружили в ходе тушения, позже нашли ещё двоих погибших. Одной женщине удалось спастись, выпрыгнув из окна.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В доме располагался нелегальный хостел. Председатель СНТ «Снегирь» ранее жаловался на незаконную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.