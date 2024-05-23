Истра, Московская область, 23 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Женщина выпрыгнула из окна, чтобы спастись из горящего хостела в Истринском районе Подмосковья. Она одна выжила при пожаре, сообщает 23 мая Telegram-канал «112».

Кадр из видео

33-летняя Махсуда Эрнозарова из Таджикистана прыгнула с высоты пяти метров, когда поняла, что дом охвачен огнём. Её доставили в больницу с отравлением угарным газом и ушибами.

«Раненую эвакуируют. И перелом, и сотрясение», — говорит женщина на опубликованном в канале видео.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в СНТ «Снегирь» у деревни Падиково унёс жизни восьми человек. По данным экстренных служб, причиной возгорания стал неисправный обогреватель.

Трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров загорелся около 04:00 мск. Тела шести человек спасатели обнаружили в ходе тушения, позже нашли ещё двоих погибших.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В доме располагался нелегальный хостел. Председатель СНТ «Снегирь» ранее жаловался на незаконную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.