Красногорск, 23 мая, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Причиной пожара в хостеле в Московской области стал неисправный обогреватель, сообщили 23 мая в оперативных службах.

Кадр из видео

«Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя», — сообщили в оперативных службах.

Там добавили, что огонь быстро распространился, поскольку в комнате было много вещей и скученно стояли кровати.

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Как передавало ИА Регнум, пожар на территории СНТ близ деревни Падиково вспыхнул около 04:00 мск. Загорелся трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров. В результате происшествия погибли восемь человек.

По данным СК, ещё один человек пострадал, его госпитализировали. По факту пожара возбуждено уголовное делопо статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В доме, предположительно, располагался нелегальный хостел. Председатель СНТ «Снегирь» ранее жаловался на незаконную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.