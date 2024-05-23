Истра, Московская область, 23 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Нелегальный хостел располагался в жилом доме под Истрой, где в результате пожара погибли шесть человек. Об этом сообщает 23 мая РЕН ТВ.

Кадр из видео

Собеседник издания рассказал, что председатель СНТ «Снегирь», на территории которого находится дом, ранее жаловался на нелегальную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар на территории СНТ «Снегирь» близ деревни Падиково, по данным экстренных служб, вспыхнул около 4:00 мск. Пламя охватило трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров. Тела шести человек обнаружили в ходе тушения.

По данным СК, ещё один человек пострадал, его госпитализировали. В прокуратуре сообщали о двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), устанавливаются обстоятельства произошедшего.