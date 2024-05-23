Истра, Московская область, 23 мая, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Шесть человек погибли при пожаре в садовом товариществе в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщает 23 мая пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Московской области

Пожар вспыхнул около 04:00 мск на территории СНТ «Снегирь» близ деревни Падиково, пламя охватило дом общей площадью 250 квадратных метров, который сдавался в аренду.

«В результате происшествия погибли шесть человек, их личности устанавливаются», — сообщили в прокуратуре.

Ещё два человека пострадали и доставлены в больницу. Пожарные проливают и разбирают конструкции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Якутске вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате погибли женщина и девочка. К моменту прибытия пожарных в доме на улице Рихарда Зорге горели второй подъезд и кровля. Из здания эвакуировали 15 человек, площадь горения составила 288 кв. метров.