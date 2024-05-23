Истра, Московская область, 23 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек в СНТ «Снегирь» под Истрой, сообщает 23 мая пресс-служба следственного главка СКР по Московской области.

МЧС России

Пожар вспыхнул в частном трёхэтажном домовладении в СНТ близ деревни Падиково. Тела погибших обнаружили в ходе тушения.

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«Ещё один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, установление всех обстоятельств пожара под Истрой контролирует прокуратура. В ведомстве сообщали о двоих пострадавших. Сгоревший дом площадью 250 квадратных метров сдавался в аренду. Пожар вспыхнул около четырёх часов утра.