СК возбудил уголовное дело после гибели шести человек при пожаре под Истрой
Истра, Московская область, 23 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек в СНТ «Снегирь» под Истрой, сообщает 23 мая пресс-служба следственного главка СКР по Московской области.
Пожар вспыхнул в частном трёхэтажном домовладении в СНТ близ деревни Падиково. Тела погибших обнаружили в ходе тушения.
«Ещё один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, установление всех обстоятельств пожара под Истрой контролирует прокуратура. В ведомстве сообщали о двоих пострадавших. Сгоревший дом площадью 250 квадратных метров сдавался в аренду. Пожар вспыхнул около четырёх часов утра.