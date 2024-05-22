Москва, 22 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Решение ЕС о передаче Киеву доходов от замороженных активов России даже в урезанном виде нарушает все правила и нормы. В Москве будут внимательно следить за его реализацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 мая журналистам.

Известия/Анна Селина

Накануне Совет Евросоюза официально утвердил решение по замороженным российским активам. На «содействие» ВСУ пойдут 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле.

По словам представителя Кремля, речь идёт о нарушении всех правил и норм мировой финансово-экономической системы. Он указал на то, что главы международных финансовых институтов не раз призывали одуматься и не делать шагов, которые чреваты неминуемым ущербом.

«Конечно, мы будем сейчас внимательно отслеживать, как это всё будет реализовываться», — сказал Песков.

Позиция Кремля прежняя: и урезанный вариант изъятия средств — не что иное, как экспроприация. Россия продолжает оценивать последствия и будет отвечать на действия ЕС в том виде, который наилучшим образом соответствует её интересам, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, до 1 января 2025 года центробанки стран-членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года, средства пойдут на военную поддержку Украины.

В марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия для Украины, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи. В итоговой формулировке Совета ЕС 10% прибыли предполагается направлять на поддержку оборонной промышленности киевского режима и «восстановление Украины».

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, после успешного завершения спецоперации Россия сможет потребовать возмещение ущерба за недружественные и незаконные действия, совершённые в отношении российских финансовых ресурсов.

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Песков ранее заявлял, что решение об изъятии активов России будет «солидным гвоздём», забитым в гроб западной экономической системы. Он подчеркнул, что Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими.