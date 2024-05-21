Москва, 21 мая, 2024, 19:04 — ИА Регнум. После успешного завершения спецоперации Россия сможет потребовать возмещение ущерба за недружественные и незаконные действия, совершённые в отношении российских финансовых ресурсов. Об этом 21 мая корреспонденту ИА Регнум заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

ИА Регнум

Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине. 90% полученных средств предполагается направлять на «содействие» ВСУ.

Новиков отметил, что первый шаг на пути к изъятию российских средств Западом был сделан, когда были заморожены активы России в нарушение международных обязательств. Поэтому ЕС может пойти на следующее нарушение и изъять доходы от замороженных активов Центрального Банка России.

По словам Новикова, экономическая ситуация на Западе оставляет желать лучшего, для поддержки режима главы киевского режима Владимира Зеленского необходимы финансовые ресурсы. Ранее он уже изъял средства Венесуэлы, Афганистана, Ливии в своих интересах, поэтому то же самое Запад может сделать и с российскими деньгами, это реальность, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Он добавил, что напрямую повлиять на эту ситуацию сейчас нельзя. Например, в сфере дипломатии есть принцип зеркальности. Если государство конфликтует с другим государством и высылает по каким-то причинам его посла, то власти страны-оппонента могут ответно выслать дипломата.

Депутат отметил, что экономическая сфера выглядит несколько иначе. Например, немецкий бизнес, который побуждают к более активным антироссийским санкциям, был вынужден свернуть многие проекты на территории России. Поэтому наказать этот бизнес у РФ нет возможности. Он вписался по воле своего правительства в санкционное давление на Россию. В ущерб собственным экономическим интересам он был вынужден прекратить активность на территории России. Поэтому изъять адекватные активы Россия не сможет, пояснил Новиков.

Он добавил, что сама Германия не хранила свои финансовые активы на территории России. Поэтому в случае изъятия средств России в странах Евросоюза использовать зеркальную меру, связанную с изъятием каких-либо финансовых активов этих стран внутри России, не получится, так как таких активов чаще всего нет.

«Ответ может быть только политический и связанный с успехами России в специальной военной операции и достижением целей демилитаризации и денацификации Украины. Чем быстрее Россия достигнет успеха и победит на этом направлении, тем быстрее страна вступит в такой мир, где позиции России будут более устойчивыми и уверенными. С этими позициями оппонентам придётся считаться. Тогда Россия сможет потребовать заплатить по счетам за недружественные, хамские и откровенно вороватые действия, которые были осуществлены по отношению к российским финансовым ресурсам», — подчеркнул Новиков.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия для Украины, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи. План касается средств (192 млрд евро), размещённых в депозитарии Euroclear в Бельгии.

В мае постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов России для оказания помощи Украине. На поддержку ВСУ предполагается тратить 90% доходов.

Политолог Ростислав Ищенко сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. В ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно ЕС не вправе распоряжаться чужими деньгами, уточнил эксперт.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил он. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил Песков.