Москва, 15 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны против Москвы. Об этом 15 мая на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы», ― сказала дипломат.

По её словам, в более широком плане подобные действия де-факто представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России.

Захарова добавила, что подобными действиями Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему, игнорируя законные права и интересы развивающихся стран.

Как информировало ИА Регнум, в марте 2024 года американский журнал Politico сообщил, что власти ЕС решили не передавать Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, а вместо этого разрешили депозитарию Euroclear, в управлении которого находится большая часть замороженных средств, оставить себе часть доходов на юридические разбирательства и покрытие рисков.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Киева. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы якобы «оправданной мерой» в рамках международного права.

При этом 9 мая официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США пока не готовы объявлять о каких-либо решениях по изъятию замороженных российских активов. Сейчас они продолжают обсуждения по этому вопросу с европейскими партнёрами.

Постпреды стран ЕС 8 мая предварительно согласовали использование доходов от российских активов для оказания помощи Украине. На военную поддержку направят порядка 90% доходов.

Новый руководитель Euroclear Валери Урбен сравнила изъятие активов России с открытием ящика Пандоры. Любое решение, подрывающее Euroclear, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков, подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля заявил, что, если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, подчеркнул он. Представитель Кремля добавил, что ответные меры на изъятие российских активов на Западе будут соответствовать интересам России.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.