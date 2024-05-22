Москва, 22 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял решение не ехать на прощание с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, он уполномочил спикера Госдумы Вячеслава Володина на совершение этого полёта, сообщил 22 мая на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Вячеслав Володин

«После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение. Им был уполномочен Володин на совершение этого полёта», — пояснил Песков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью лидера страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад иранского президента в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Также свои соболезнования выразили глава МИД России Сергей Лавров и посольство РФ в Тегеране.