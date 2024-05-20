Москва, 20 мая, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц. Об этом говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Алексей Никольский/РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров

«Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине», — говорится в сообщении.

Лавров отметил, что в России Раиси и Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей Москвы, их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», — выразил соболезнования Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о происшествии власти Ирана начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Эбрахим Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.