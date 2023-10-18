Пекин, 18 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вне зависимости от эскалации конфликта на Ближнем Востоке Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом 18 октября во время пресс-конференции в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Что касается создания Палестинского государства, то у нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он поднимает эту проблему на поверхность», — отметил российский лидер.

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Он не считает, что противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной говорят о враждебности между ними. По словам Путина, это не означает, что не нужно повышать уровень взаимодействия и прекратить добиваться единства палестинского сообщества, однако это их внутреннее дело, и Россия не может руководить этим процессом.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите СНГ 13 октября Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное движение ХАМАС ударило ракетами по территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. В ответ Израиль также ударил по сектору Газа, и начался обмен ударами.

В Газе 17 октября ракетному обстрелу подверглась больница «Аль-Ахли Аль-Маадани». Число погибших и пострадавших в результате удара превысило 800 человек.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит армия Израиля. В свою очередь израильская сторона возложила ответственность за произошедшее на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил 18 октября, что есть свидетельства того, что больница в Газе не была атакована с воздуха.