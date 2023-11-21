Москва, 21 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Россия призывает прямо сейчас начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государств, заявил 21 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами МИД ряда стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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«Хочу ещё раз подчеркнуть — необходимо не то, что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже сейчас приступать к созданию условий для их решения, имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН», — сказал Лавров.

Он уточнил, что эти условия предполагают создание независимого, целостного, суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны, добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, во время пресс-конференции в Пекине 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке.

На саммите СНГ 13 октября Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».

Телеканал LBC со ссылкой на информационный офис анклава 20 ноября сообщил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа.Отмечается, что в числе погибших оказались более 5,5 тысячи детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, боевые действия привели к ранению свыше 30 тысяч человек. Более 75% из них — это женщины и дети.