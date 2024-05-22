Москва, 22 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские элиты переходят к прямому политическому террору, сообщает 22 мая пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

AP/TASS Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Отмечается, что данные, которые поступают в СВР, свидетельствуют о раздражении властей США и Евросоюза объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политических сил.

«Покушение на Фицо 15 мая показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удаётся сохранить свою гегемонию «цивилизованными методами», переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов», — сообщили в СВР.

В ведомстве добавили, что за звучащими на Западе притворными пожеланиями выздоровления скрывается истинное лицо глобалистской секты, адепты которой в комментариях в соцсетях одобряют покушение и призывают к устранению других лидеров, среди которых президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандловы. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. Премьер Словакии 17 мая перенёс вторую операцию. По словам министра обороны республики Роберта Калиняка, состояние Фицо оставалось серьёзным, но стабильным.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум сообщил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступает против поставок оружия на Украину и военного решения конфликта, может укрепить его позиции и помочь противостоять агрессивной политике Вашингтона и Брюсселя.

Депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич отметила, что за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине, могут стоять Соединённые Штаты, Великобритания или Германия. Вулич назвала произошедшее бесчеловечным поступком, в очередной раз доказавшим то, что «англосаксы и немцы» не стесняются в применении насилия и бескомпромиссных методов в собственных интересах, как это происходило во время бомбардировок НАТО Югославии.