Москва, 20 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступает против поставок оружия на Украину и военного решения конфликта, может укрепить его позиции и помочь противостоять агрессивной политике Вашингтона и Брюсселя. Такое мнение 20 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

Tomas Tkacik/Global Look Press Роберт Фицо

Он напомнил, что в истории стран Запада были случаи терроризма под чужим флагом, например операция «Гладио». В её рамках создавались радикальные группировки или агенты-одиночки, которые совершали теракты с целью радикализации отношения европейского общества к Советскому Союзу. Это покушение похоже на такую операцию. Эксперт отметил, что это лишь гипотеза, но вполне возможно, что изначальная цель тех, кто мог бы стоять за этим покушением, была именно такой. При условии что это действительно было покушение, организованное западными спецслужбами, уточнил политолог.

Кроме того, инцидент показывает, что НАТО не справляется со своими задачами, поскольку происходят теракты против политического руководства одной из стран Евросоюза, добавил политолог.

«Покушение на премьера Словакии является показательным и может быть использовано для укрепления евроатлантической солидарности. Инцидент свидетельствует о радикализации внутриполитических процессов в Европе. Это напоминает события холодной войны. История с покушением укрепила позиции премьера Словакии. Эта легитимность может помочь ему противостоять агрессивной политике Вашингтона и Брюсселя», — подчеркнул эксперт.

Однако Газарян не исключил, что на премьера может быть оказано ещё большее давление в экономической и политической сферах.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандлове. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию.

Премьер Словакии 17 мая перенёс вторую операцию. По словам министра обороны республики Роберта Калиняка, состояние Фицо оставалось серьёзным, но стабильным.

Избранный президент страны Петер Пеллегрини заявил, что пострадавший находился в сознании, когда его доставили в больницу, и помнит обстоятельства произошедшего.

Министр обороны республики Роберт Калиняк 19 мая сообщил об улучшении состояния Роберта Фицо. Он отметил, что его жизнь находится вне опасности.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

Депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич отметила, что за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине, могут стоять Соединённые Штаты, Великобритания или Германия. Вулич назвала произошедшее бесчеловечным поступком, в очередной раз доказавшим то, что «англосаксы и немцы» не стесняются в применении насилия и бескомпромиссных методов в собственных интересах, как это происходило во время бомбардировок НАТО Югославии.