Сараево, 20 мая, 2024, 06:41 — ИА Регнум. За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине, могут стоять Соединённые Штаты, Великобритания или Германия. Об этом в интервью «Российской газете» 19 мая заявила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.

Kremlin Pool/Global Look Press Роберт Фицо

«Сербы неоднократно на себе испытали удары США и Великобритании — они тяготеют к решению вопросов силовым путём, когда их не слушаются… Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказы. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался», — указала она.

Вулич назвала произошедшее бесчеловечным поступком, в очередной раз доказавшим то, что «англосаксы и немцы» не стесняются в применении насилия и бескомпромиссных методов в собственных интересах, как это происходило во время бомбардировок НАТО Югославии.

Также депутат пожелала здоровья пострадавшему премьер-министру Словакии и выразила надежду, что после выздоровления Фицо мир узнает обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандлове. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая премьер Словакии перенёс вторую операцию. По словам министра обороны республики Роберта Калиняка, состояние Фицо оставалось серьёзным, но стабильным. Избранный президент страны Петер Пеллегрини заявил, что пострадавший находился в сознании, когда его доставили в больницу и помнит обстоятельства произошедшего. В беседе с журналистами 19 мая глава минобороны сообщил об улучшении состояния Роберта Фицо, его жизнь находится вне опасности.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.