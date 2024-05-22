Вашингтон, 22 мая, 2024, 04:04 — ИА Регнум. США предпринимают все меры для ускорения военной поддержки Украины. Об этом 22 мая заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Могу вас заверить, что мы делаем всё возможное, чтобы ускорить непосредственно поставки [военной] помощи украинцам, чтобы она попала им в руки… Дело не просто в поставке танков, самолётов или ракет. Нужно, чтобы имелась вся инфраструктура для их применения и обслуживания. И, конечно, надо иметь конкретный план их эффективного применения», — сказал Блинкен, не раскрывая деталей.

Госсекретарь отверг упрёки сенатора Сюзан Коллинз о том, что администрация Белого дома затягивала процесс предоставления Украине определённых крупных систем вооружений. Блинкен добавил, что имеют значение не только оружейные системы, но и обеспечение обучения их применению. Также необходимо обслуживать такие вооружения, это особо сложно с некоторыми технологиями, пользы от их наличия не много, продолжил глава Госдепа.

Блинкен при этом признал, что за последние восемь месяцев позициям ВСУ из-за паузы в поставках оружия из США был нанесён существенный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 13 мая заявил, что Вашингтон ищет возможности для передачи Киеву дополнительных батарей комплекса ПВО Patriot. По его словам, американская администрация достигла некоторых договорённостей с одним из союзников о передаче одной батареи.

Киев осознает, что конфликт с Россией должен закончиться переговорами. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. По его словам, ситуация на фронте является «крайне сложной, но далеко не катастрофической».

По мнению главы киевского режима Владимира Зеленского, именно ограничения на применение западного оружия, а не коррупция и разворовывание средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений и фортификаций, сыграли решающую роль в провале украинских войск в Харьковской области, где за неделю Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов.

Соединённым Штатам Америки безразлична судьба Украины. Если бы в Вашингтоне хотели помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой, отмечал сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. Кроме того, он возмутился тем, что деньги, полученные от американских налогоплательщиков, отправляют на Украину, где они попадают в карманы коррупционеров.